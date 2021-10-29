BURSA'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

BURSA (DHA) - BURSA'da, 29 EKİM Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümü, düzenlenen tören ile coşkuyla kutlandı. Heykel Atatürk Anıtı'nda ki törenin ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Heykel Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'ne kadar ellerinde bayraklarla yürüdü.

Bursa'da, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen tören, Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın tören aracından vatandaşları selamlamasıyla başladı. Heykel Atatürk Anıtı önünde toplanan yüzlerce kişi, yapılan gösterileri ilgiyle izledi. Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı konuşmada, 'Türk milleti, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurulmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla müdahil etmiştir. Milletin iradesini esas alan, milletin iradesini temsil eden Cumhuriyetin ilan edilmesi, bir devletin temel taşlarının yerine kurulduğu eşsiz bir zaferdir. Cumhuriyetin ilanıyla Türk milletinin ve devletinin varlığı ve istiklali ebedileşmiş, eşitlik ve özgürlük gibi kavramlar toplumsal hayatımızda yer almaya başlamıştır. Bu aziz millet, her dönemde hakkı, hukuku haykırmış, ne pahasına olursa olsun mazlumların yanında yer almış, tüm insanlığı yaradandan ötürü sevmiş, korumuş, kollamış ve bu kutlu yürüyüşünü, dün olduğu gibi bugünde azimle ve kararlılıkla sürdürmüştür. Sürdürmeye devam etmektedir' dedi.

Vali Canbolat'ın konuşmasının ardından tören, halk oyunları ekipleri ve mehteran takımı gösterisi ile STK'lar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Polis ekipleri ve belediye işçileri, öğrencilerin geçiş tören ile devam etti.

Kutlamalar, protokol üyeleri ile vatandaşların, İnönü Caddesi'nden, Cumhuriyet Caddesi'ne kadar, ellerkinde bayraklarla yürüyüşyülle sona erdi.