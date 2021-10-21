Bursa'da çöpte bulunan çantadaki altın sanılan ziynet eşyaları imitasyon çıktı - Haberler
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Bursa'da çöpte bulunan çantadaki altın sanılan ziynet eşyaları imitasyon çıktı

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Bursa'da çöpte bulunan çantadaki altın sanılan ziynet eşyaları imitasyon çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çöpte bulunan çantanın içindeki bilezik ve küpe gibi takıların altın sanılması nedeniyle polis harekete geçti.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çöpte bulunan çantanın içindeki bilezik ve küpe gibi takıların altın sanılması nedeniyle polis harekete geçti.

Kükürtlü Caddesi'nde kağıt toplayan Afganistan uyruklu bir kadın, bir çöp konteynerinin içinde çanta buldu.

Çantayı açan kadın, içinde ziynet eşyalarının olduğunu gördü. Bu sırada durumu fark eden çevredeki bir kişi polise haber verdi.

Adrese giden ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada çantanın Z.K'ye ait olduğunu tespit etti.

Mahalledeki oturduğu evden taşınan Z.K'nin imitasyon olan bilezik ve küpe gibi ziynet eşyalarını çöpe attığı öğrenildi.

Bursa'da çöpte bulunan çantadaki altın sanılan ziynet eşyaları imitasyon çıktı

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri
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