Bursa'da çamaşır makinesinde 13 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen operasyonda çamaşır makinesine gizlenmiş 13 kilogram Sentetik Uyuşturucu ile 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, L.K. ve S.Ö'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler zanlılara ait adreslere operasyon düzenledi.

Evlerde özel eğitimli narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 13 kilogram sentetik uyuşturucu ile 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucunun bir kısmı evdeki çamaşır makinesinin üst bölmesinde bulundu. Uyuşturucunun ele geçirilmesi anı ise polis kamerası görüntülerine yansıdı.

Gözaltına alınan L.K. ve S.Ö. emniyete götürüldü.