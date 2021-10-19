Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi - Haberler
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Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi Bursa'da çalıntı minibüsle polis ekiplerinden kaçan zanlı, trafikte seyir halindeki 5 araca çarparak durabildi.

BURSA (İHA) - Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi

BURSA - Bursa'da çalıntı minibüsle polis ekiplerinden kaçan zanlı, trafikte seyir halindeki 5 araca çarparak durabildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bursa-İzmir yolu Beşevler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesinden çalındığı belirlenen minibüs, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. 24 yaşındaki Emre T, ana yolda hızla ilerlerken, seyir halindeki 5 araca çarparak durabildi. Polis ekipleri şüpheliyi olay yerinde etkisiz hale getirip gözaltına alırken, geniş çaplı tahkikat başlattı. Şüpheli Emre T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi

Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi

Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi

Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi

Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi

Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi

Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi

Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi

Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi

Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi

Çalıntı minibüsle polisten kaçtı, 5 araca çarparak durabildi
İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Son Dakika Haberleri
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