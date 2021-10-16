Bursa'da çakar lamba kullanan sürücüye ceza yağdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da çakar lamba kullanan sürücüye ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da çakar lamba kullanan sürücüye ceza yağdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fark edilerek durdurulan aracın sürücüsüne ceza yağdı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fark edilerek durdurulan aracın sürücüsüne ceza yağdı.

Yeni Mahalle Uludağ Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, bir aracın önünde çakar olduğunu fark etti. Polis ekipleri aracı durdurarak inceledi. Yapılan incelemede kanuna aykırı olan çakar lamba olduğu tespit edildi. Sürücü Mehmet Ü.'ye çakar lamba kullandığı için bin 339 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca çakar lamba söktürüldü. - BURSA

Bursa'da çakar lamba kullanan sürücüye ceza yağdı

Bursa'da çakar lamba kullanan sürücüye ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede hayatını kaybetti

Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede hayatını kaybetti

 Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterinere gidip çalışanı dövdü, yetmedi cama çıkıp ortalığı karıştırdı

Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterinere gidip çalışanı dövdü, yetmedi cama çıkıp ortalığı karıştırdı

 Çocukluk arkadaşını uykusunda 13 yerinden bıçaklayarak öldüren gence iyi hal indirim uygulandı! Acılı aile isyan etti

Çocukluk arkadaşını uykusunda 13 yerinden bıçaklayarak öldüren gence iyi hal indirim uygulandı! Acılı aile isyan etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Özçivit Amelia Hamlin Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Fatih Terim Emre Belözoğlu Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da çakar lamba kullanan sürücüye ceza yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 18:06:34. #1.17#