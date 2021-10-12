Bursa'da cadde ortasında meydan muharebesi! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da cadde ortasında meydan muharebesi!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da cadde ortasında meydan muharebesi!

Bursa'da trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü eşlerinin ve çocuklarının yanında tekme tokat kavga etti.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü eşlerinin ve çocuklarının yanında tekme tokat Kavga etti.

Kavga, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarında dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü trafikte tartışmaya başladılar. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Eşlerinin ve çocukları yanlarında bulunun sürücüler araçlarından inerek cadde ortasında kavgaya tutuştu. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle zor da olsa bitirildi. - BURSA

Bursa'da cadde ortasında meydan muharebesi!

Bursa'da cadde ortasında meydan muharebesi!

Bursa'da cadde ortasında meydan muharebesi!

Bursa'da cadde ortasında meydan muharebesi!

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Taksim'de 'Yol açın' kavgasında 1 kişinin vurulduğu anlar saniye saniye kameralarda

Taksim'de "Yol açın" kavgasında 1 kişinin vurulduğu anlar saniye saniye kameralarda

 Dolmuş şoförleri meydan muharebesi! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi

Dolmuş şoförleri meydan muharebesi! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi

 Gençler arasında çıkan 'yan baktın' kavgasında bir kişi kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti

Gençler arasında çıkan "yan baktın" kavgasında bir kişi kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Edis Gökhan Çıra
Spor Serdar Aziz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Lewis Hamilton Ziya Selçuk Mehmet Aktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da cadde ortasında meydan muharebesi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 10:34:44. #1.12#