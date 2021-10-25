Bursa'da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga - Haberler
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Bursa'da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da bir çay bahçesinde Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga çıktı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Bursa'da bir çay bahçesinde Beşiktaş- Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında Kavga çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çay bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray-Beşiktaş maçının bitmesinin ardından tezahürat yapan taraftarlar arasında tartışma çıktı. Taraftarlar arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraftarlar çay bahçesindeki sandalyeler ile birbirlerine saldırdı. Yaşananları ise bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

(Ali İhsan Uğur/İHA)

Bursa'da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga

Bursa'da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga

Bursa'da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga

Bursa'da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga

Bursa'da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga

Bursa'da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga

Bursa'da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga

Bursa'da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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