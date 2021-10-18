OSMANGAZİ, BURSA (Habermetre) - Bursa'da aronya fidanları üreticilerle buluştu - Genel

Bursa'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Osmangazi, Kestel ve İnegöl ilçelerinde yaşayan yetiştiricilere aronya fidanları dağıtıldı. Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa'da bu sene 365 dekar alanda 172 ton aronya üretildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmekte olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında aronya fidanları üreticilere dağıtıldı.

Bursa Osmangazi, Kestel ve İnegöl İlçelerinde düzenlenen aronya Fidan dağıtımı etkinliğine İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül'ün yanı sıra Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Sinan Kahraman, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Osmangazi Ziraat Odası Başkanı İsmail Altınkaya, İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik'in yanı sıra İl ve İlçe protokolü ve çok sayıda üretici katıldı.

İl Müdürü Aygül konuşmasında "Anavatanı Kuzey Amerika olan aronya, geniş bir iklim kuşağında yetiştirilebilmekte ve farklı toprak şartlarına adapte olabilmektedir. aronya son yıllarda dünya çapında popüler olmaya başlayan ve ılıman iklime sahip orta asitli topraklarda tarımı yapılabilen üzümsü bir meyve türüdür. Türkiye'de 2017 yılında ilk defa bakanlığımıza bağlı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 2 adet aronya çeşidi tescil edilip sertifikalı fidanları üretilmeye başlanmıştır" dedi.

"Bakanlığımızca, aronya yetiştiriciliği alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Aronya Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi hazırlanmıştır" diyen Aygül, " Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, İlimizde 2021 yılında "Sağlık Meyvesi Aronya Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" ve "Osmangazi İlçesi Aronya Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" uygulanmaktadır. Projeler için 190. 250, 00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje faaliyetleri ile Osmangazi ilçemizde 17 üretici ile 24 da, Kestel ilçemizde 12 üretici ile 15 da ve İnegöl ilçemizde 26 üretici ile 33 da olmak üzere toplam 55 üreticimize 72 da alanda aronya bahçesi tesis ediyoruz. Bahçe tesisi için dekara 225 fidan olmak üzere toplam 16. 200 adet aronya fidanı temin edilmiştir. Fidan bedellerinin % 50 si çiftçi katkısı ile karşılanmaktadır. " İfadelerini kullandı.

Bu yıl Bursa'nın Karacabey, İnegöl, Mustafakemalpaşa Orhaneli, Keles, Orhangazi, Osmangazi, İznik, Harmancık, Nilüfer ve Kestel ilçelerinde 365 dekar alanda 172 ton aronya üretimi yapıldı.

#aronya

Habermetre - Son Dakika Haberleri