Bursa'da anayolda yarış kazayla son buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da anayolda yarış kazayla son buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da anayolda yarış kazayla son buldu

Bursa'da trafikte yarıştığı iddia edilen iki araçtan biri, sollama yaparken orta şeritten geçen bir başka otomobile arkadan çarptı.

BURSA (İHA) - Bursa'da trafikte yarıştığı iddia edilen iki araçtan biri, sollama yaparken orta şeritten geçen bir başka otomobile arkadan çarptı.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki aracın kendi aralarındaki yarışında araçlardan biri sollama yapmak isterken orta şeritte giden otomobile arkadan çarptı. Arkasından gelen otomobil de duramayarak öndeki otomobillere çarptı. Bu anlar arkadan gelen bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Bursa'da anayolda yarış kazayla son buldu

Bursa'da anayolda yarış kazayla son buldu

Bursa'da anayolda yarış kazayla son buldu

Bursa'da anayolda yarış kazayla son buldu

Bursa'da anayolda yarış kazayla son buldu

Bursa'da anayolda yarış kazayla son buldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Nişantaşı'nda kadın trafik polisinden hayat kurtaran müdahale kamerada

Son dakika! Nişantaşı'nda kadın trafik polisinden hayat kurtaran müdahale kamerada

 Zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi! Yolcular yola savruldu: 1'i ağır 10 yaralı

Zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi! Yolcular yola savruldu: 1'i ağır 10 yaralı

 Yemen'de bomba yüklü araç patladı: 12 ölü, 43 yaralı

Yemen'de bomba yüklü araç patladı: 12 ölü, 43 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title