Bursa'da alt yapı rehabilitasyonu tam gaz - Haberler
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Bursa'da alt yapı rehabilitasyonu tam gaz

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bursa'da alt yapı rehabilitasyonu tam gaz

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mollaarap ve Teferrüç mahallelerinin alt yapısını iyileştiriyor.

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mollaarap ve Teferrüç mahallelerinin alt yapısını iyileştiriyor. Kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.

Bursa'yı geleceğe taşıyacak alt yapı hamleleriyle çalışmalarına yön veren Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa'nın muhtelif mahallelerinde alt yapı iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor. Yıldırım ilçesinin Mollaarap ve Teferrüç mahallelerinin alt yapılarını iyileştirecek projede, Dolaplıbahçe ve Taner sokaklarında çalışmalarını sürdüren BUSKİ ekipleri, bir yandan yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirirken, diğer yandan mevcut kanalizasyon hatlarının çaplarını genişletiyor. Sürdürülen alt yapı çalışmasıyla bölgedeki muhtemel sel baskınlarının önüne geçmeyi hedefleyen BUSKİ, yeni imal ettiği altyapı hatlarıyla da Bursa'nın altyapı ağını bir kat daha sağlamlaştırmış oluyor. - BURSA

Bursa'da alt yapı rehabilitasyonu tam gaz

Bursa'da alt yapı rehabilitasyonu tam gaz

Bursa'da alt yapı rehabilitasyonu tam gaz

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