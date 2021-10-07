BURSA'DA 9 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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BURSA'DA 9 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kilo kubar esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kilo kubar esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Eskikaracakaya Mahallesi'nde İ.T., R.T., M.A., T.A ve T.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Baskınlarda farklı ebatlarda 6 plastik bidon içinde 9 kilo kubar esrar, 3 uyuşturucu kullanmakta kullanılan aparat, 2 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanım pipeti, 1 tabanca, 1 parçalara ayrılmış tabanca, tabancalara ait 2 şarjör, 17 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 59 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İnegöl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

BURSA'DA 9 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

BURSA'DA 9 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

BURSA'DA 9 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

BURSA'DA 9 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

BURSA'DA 9 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

BURSA'DA 9 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

BURSA'DA 9 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: BURSA'DA 9 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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