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7 aracın karıştığı kazada biri ağır 10 kişi yaralandı

AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 10 kişi yaralandı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 10 kişi yaralandı.

Bursa-Mudanya yolundaki Esentepe Köprülü Kavşağı'nda kaza yapan 2 otomobile, arkalarından gelen 5 araç daha çarptı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yolcular, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

7 aracın karıştığı kazada biri ağır 10 kişi yaralandı

7 aracın karıştığı kazada biri ağır 10 kişi yaralandı

7 aracın karıştığı kazada biri ağır 10 kişi yaralandı

7 aracın karıştığı kazada biri ağır 10 kişi yaralandı

7 aracın karıştığı kazada biri ağır 10 kişi yaralandı

7 aracın karıştığı kazada biri ağır 10 kişi yaralandı

7 aracın karıştığı kazada biri ağır 10 kişi yaralandı

7 aracın karıştığı kazada biri ağır 10 kişi yaralandı

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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