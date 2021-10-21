Bursa'da 5 yaşındaki oğlunu boğduğu iddiasıyla tutuklanan futbolcu yargılanıyor

BURSA (AA) - Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırılan oğlunu boğduğu iddia edilen futbolcunun yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cevher Toktaş (34), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın anne ve babası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanının, olay günü hastanede çocuğa ilk müdahaleyi yapan hekime uzun süre ulaşılamadığını belirtmesi üzerine cumhuriyet savcısı, doktorun ifadesine başvurulmasından vazgeçilmesini istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanığın, "altsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları ile duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan sanığın eşi Semanur Toktaş'ın vekili de mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ise sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Sanığa yönelik akıl sağlığı yönünden rapor alınması için Adli Tıp Kurumuna sevkinin sağlanmasına ve tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Bursa Yıldırımspor'da forma giyen Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı 23 Nisan 2020'de yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye götürmüş, çocuk hastanede Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alınmıştı.

Bir süre sonra odadan çıkan Toktaş, çocuğunun fenalaştığını belirterek doktorlardan yardım istemişti. Doktorların kalp masajı yaparak müdahale etmesinin ardından yoğun bakım servisine alınan Kasım Toktaş, yaklaşık 2 saat sonra yaşamını yitirmişti.

Polis merkezine 4 Mayıs'ta giden Cevher Toktaş, oğlunu öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuştu. Tutuklanan Toktaş hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.