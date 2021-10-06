Bursa'da 5 yaşındaki oğlunu boğduğu iddiasıyla tutuklanan futbolcu yargılanıyor

BURSA (AA) - Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırılan oğlunu boğduğu iddiasıyla hakkında dava açılan futbolcunun yargılanmasına devam edildi.

16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cevher Toktaş (34), Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın, anne ve babasının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan sanık, beraatini istedi.

Adli raporların eksik olduğunu ileri süren sanık avukatı ise olay yerinde keşif yapılmasını ve bir alerji uzmanından çocuğun tedavisinde kullanılan ilaçlara ilişkin rapor alınmasını talep etti.

Taleplerin reddine karar veren mahkeme heyeti, olay günü hastanede görev yapan bir hekimin henüz tanık olarak dinlenilememesi nedeniyle duruşmayı erteledi.

Olay

2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Bursa Yıldırımspor'da forma giyen Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı 23 Nisan 2020'de yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye götürmüş, çocuk hastanede Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alınmıştı.

Bir süre sonra odadan çıkan Toktaş, çocuğunun fenalaştığını belirterek doktorlardan yardım istemişti. Doktorların kalp masajı yaparak müdahale etmesinin ardından yoğun bakım servisine alınan Kasım Toktaş, yaklaşık 2 saat sonra yaşamını yitirmişti.

Polis merkezine 4 Mayıs'ta giden Cevher Toktaş, oğlunu öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuştu. Tutuklanan Toktaş hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.