Bursa'da 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'da 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tır ve 4 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tır ve 4 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan A.K (73) idaresindeki 26 AB 101 plakalı otomobil, Şehitler Mahallesi Kavşağı'nda İ.K. (40) idaresindeki 03 UL 256 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile 26 AB 101 plakalı otomobil karşı şeride geçerek, seyir halinde olan K.K. (52) idaresindeki 55 TH 451 plakalı otomobile ardından da E.A. (65) idaresindeki 16 AHL 159 plakalı otomobil ile E.K'nin (43) kullandığı 16 AEE 556 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti.

Olay yerindeki müdahalenin ardından yaralanan 16 AHL 159 plakalı otomobil sürücüsü E.A, 26 AB 101 plakalı araç sürücüsü A.K. ile aynı araçta bulunan F.Ş.K. (70) ve 16 AHL 159 plakalı araçta yolcu olarak bulunan F.S.A. (62), İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bursa'da 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bursa'da 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü

Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title