Bursa'da 300 polis ile dronlu asayiş uygulaması - Haberler
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Bursa'da 300 polis ile dronlu asayiş uygulaması

Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Haberler | Güncel
Bursa'da 300 polis ile dronlu asayiş uygulaması

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, dron destekli 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, dron destekli 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, eksik evrakları tespit edilen araç ve iş yerlerine cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 40 ekip ve 300 kişilik personel ile üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Görükle bölgesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele, Ahlak Büro, Trafik Şube ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi. Dron da kullanılan uygulamada 1800 kişi sorgulanırken, 400 araç ve 35 iş yeri denetlendi. 10 araç sürücüsüne yönelik toplam 9 bin TL ceza kesildi. Ayrıca denetlenen 35 iş yerinden 27'si hakkında ise eksik evrak nedeniyle idari işlem başlatıldı.


Bursa'da 300 polis ile dronlu asayiş uygulaması

Bursa'da 300 polis ile dronlu asayiş uygulaması

Bursa'da 300 polis ile dronlu asayiş uygulaması

Bursa'da 300 polis ile dronlu asayiş uygulaması

Bursa'da 300 polis ile dronlu asayiş uygulaması

Bursa'da 300 polis ile dronlu asayiş uygulaması

Bursa'da 300 polis ile dronlu asayiş uygulaması

Bursa'da 300 polis ile dronlu asayiş uygulaması

Bursa'da 300 polis ile dronlu asayiş uygulaması

Bursa'da 300 polis ile dronlu asayiş uygulaması

Bursa'da 300 polis ile dronlu asayiş uygulaması

Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Son Dakika Haberleri
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