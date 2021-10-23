Bursa'da 250 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı - Haberler
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Bursa'da 250 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel
Bursa'da 250 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 250 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, bin 200 kişi sorgulanırken aranan 6 kişi yakalandı.

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 250 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında, bin 200 kişi sorgulanırken aranan 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudanya ilçesinde 250 personelin oluşturduğu 35 ekiple asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin de destek verdiği asayiş uygulamasında trafik kontrolleri yapıldı, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi.

Uygulamada 390 araç denetlenirken, 7 araca 6 bin 900 lira idari para cezası kesildi. Bin 200 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Mekanlara yönelik denetimlerde ise 28 iş yerinden 19'una işlem yapıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.

AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri
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