Bursa'da 17 bin 500 öğrenciye "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında eğitim verildi

BURSA (İHA) - Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında üniversite kampüslerinde bulunan 17 bin 500 öğrenci ve ailesine bilgilendirmede bulundu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesine kayıt yaptırarak öğrenim görmeye başlayan öğrenciler ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı bulunan yurtlarda kalan öğrencilerle irtibata geçti. 4 Ekim-15 Ekim tarihleri arasında "El Ele Güvenli Geleceğe" Projesi kapsamında, öğrencilerinin eğitim ve öğretim hizmetlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi, terör faaliyetlerinden uzak tutulması, gençlerin ve ailelerin yeni bir şehre geldikleri ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak maksadıyla üniversite kampüslerinde bilgilendirme stantları kuruldu. Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 17 bin 500 öğrenci ve aile ile irtibata geçildi. - BURSA