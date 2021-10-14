Bursa'da 14 yaşındaki genç kız 2 gündür kayıp - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da 14 yaşındaki genç kız 2 gündür kayıp

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursa'da 14 yaşındaki genç kız 2 gündür kayıp

Bursa'da iki günüdür kayıp olan 14 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da iki günüdür kayıp olan 14 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları devam ediyor.

İznik ilçesinin Yeşilcami Mahallesinde ikamet eden Yenişehir Sağlık Meslek Lisesi 1. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Rahmiye Nur Bülbül'e iki gündür ulaşılamıyor. Çarşamba günü sabah saat saat 07.00'de evden okula diye çıkıp bir daha dönmeyen genç kız her yerde aranıyor. Anne ve babası kızlarının hayatından endişe ediyor. Gözü yaşlı aile, kızlarını görenlerin 05349735379 numaralı telefona ya da polis karakoluna insaniyet namına bildirmelerini istedi.

(Mehmet Buldu-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kuaför işleten ortaklar tekme tokat kavga etti

Kuaför işleten ortaklar tekme tokat kavga etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan İdo Tatlıses Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Burak Elmas Serdar Aziz Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da 14 yaşındaki genç kız 2 gündür kayıp - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 11:42:15. #1.17#