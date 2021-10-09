Son dakika haber: BURSA'DA 13 KİLO ESRARA 4 GÖZALTI

BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, eve yapılan baskında 13 kilo esrar ele geçirildi, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ndeki evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, dün akşam eve baskın düzenlendi. Narkotik köpeği 'Fırtına'nın da kullanıldığı aramada, kıyafet dolabına saklanan 13 kilo esrar ele geçirildi. Evdeki Aziz B., Kadriye A., S.B. ve Halil B. de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.