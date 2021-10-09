Bursa-Beşiktaş maçında taraftarlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa-Beşiktaş maçında taraftarlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa-Beşiktaş maçında taraftarlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Bursa'da oynayan Beşiktaş ile Bursaspor arasında basketbol maçında taraftarlar arası kavga çıktı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Bursa- Beşiktaş maçında taraftarlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

BURSA - Bursa'da oynayan Beşiktaş ile Bursaspor arasında basketbol maçında taraftarlar arası kavga çıktı. Kavganın başlamasıyla maç durdurulurken polislerin araya girmesiyle taraftarlar sakinleştirildi.

Olay Bursa'da Tofaş Spor salonunda oynanan Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanan basketbol maçında kavga çıktı. Kavganın henüz sebebi bilinmezken taraftarın kavgası maçın durmasına sebep oldu. Polislerin araya girmesiyle taraftarlar sakinleştirildi. Taraftarların sakinleşmesinin ardından maç devam etti. Polis ekipleri başka bir kavganın çıkmaması için güvenlik önlemlerini arttırdı.

Bursa-Beşiktaş maçında taraftarlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Bursa-Beşiktaş maçında taraftarlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Bursa-Beşiktaş maçında taraftarlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Bursa-Beşiktaş maçında taraftarlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Son Dakika Haberleri
En rahat iş günü! Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı

En rahat iş günü! Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı

 Gece yarısı yangın paniği! Apartmanın çatısı alev alev yandı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi

Gece yarısı yangın paniği! Apartmanın çatısı alev alev yandı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk
Magazin Pınar Deniz Ezgi Mola Ece Üner İdo Tatlıses
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Kerem Aktürkoğlu Marcao Ersun Yanal
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa-Beşiktaş maçında taraftarlar birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 22:25:12. #1.12#