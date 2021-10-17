Büro Memur-Sen'e yeni Konuk Evi

ANKARA (İHA) - Büro Memurları Sendikası'nın Ankara'da yapılan Konuk Evi açılışı görkemi törenle gerçekleştirildi.

Ankara'ya gelen Büro Memur-Sen üyelerinin konaklama ihtiyacını karşılamak üzere yapılan Büro Memur-Sen Konukevi bugün gerçekleştirilen törenin ardından faaliyete başladı. Konuk Evi'nin açılışı için gerçekleştirilen törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendikaların genel başkanları ve Büro Memur-Sen üyeleri katıldı.

Ankara Mehter Takımı'nın gösterisi ile başlayan törende konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yaptığı açılış konuşmasında "Büro Memur-Sen bayrağını devraldıktan sonra, ekmek ve emek mücadelesi için gece gündüz çalıştık. Teşkilatlarımızın yoğun gayretleriyle birler onları, onlar yüzleri, yüzler binleri, binler on binleri getirdi. Allah'a hamd olsun 2012 yılında 45 bin 917 üyeyle sendikamızı genel yetkili sendika yaptık. Bugün ise gönülleri birleştire birleştire, akılları ortaklaştıra ortaklaştıra 100 bin üyeye doğru hızla koşuyoruz" dedi.

"'Halka Hizmet Hakka Hizmet' anlayışımızla eser ve hizmet sendikacılığı yapıyoruz"

Sendikacılığı sadece belirli dönemlerde yapmadıklarını ifade eden Yusuf Yazgan, "Sendikacılığı iki yılda bir yapılan ve Ağustos ayıyla sınırlı olan bir sürece sıkıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanımızla, bakanlarla, bürokratlarla sürekli istişare içinde olarak, yeni kazanımların yolunu açıyoruz. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavların yapılması, kurum içi uzmanlık ve defterdarlık uzmanlığı sınavlarının açılması, 4/B'li sözleşmelilerin kullandıkları yıllık izinlerin bir sonraki yıla devredilmesi bunlardan bazıları. Değerli dostlar, önce ahlak ve maneviyat parolasıyla, 'Halka Hizmet Hakka Hizmet' anlayışımızla eser ve hizmet sendikacılığı yapıyoruz. En büyük yatırım insana, insanın huzur ve refahına yapılan yatırımdır" diye konuştu.

"Kamu görevlilerinin umudu haline gelmiş bir kapasiteye ulaştık"

Zor günlerden geçerek, emek vererek bu günlere geldiklerini belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen ailesi olarak, sendikacılığı 1992'de hiç kimsenin inanmadığı, memur sendikası olur mu dediği, memurlara güvenmediği, bir noktada ağabey kadromuzun fiili durum oluşturarak başladığı yolculuğu 1995'de konfederasyona, peşinden ana yasa değişikliğine, 2001'de KADÜK yasaya, daha sonra Memur-Sen'in hamlesiyle toplu sözleşme hakkına, bugün gelinen noktada 350 kazanıma imza attığımız çok önemli bir kapasiteye taşıdığımız gibi hizmet kollarımızda da artık çok ciddi kazanımlarla tüm çalışanların faydalandığı, üyelerimizin gururu, tüm kamu görevlilerinin umudu haline gelmiş bir kapasiteye ulaştırdık" dedi.

"30 ila 40.22 oranında bir kazanımı 2 yıl içerisinde elde ettik"

6. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını söyleyen Yalçın, "Zorlu ve yorucu bir mücadeleyi bu anlamda tüm boyutlarıyla hem müzakere, hem mücadele, hem diplomasi, hem bürokrasi boyutuyla tüm detaylarıyla, strateji boyutuyla süreci yönettik, yürüttük. Sendikalı için 30 ila 40.22 oranında bir kazanımı 2 yıl içerisinde elde ettik. Bu rahmetli Erbakan hocamız sonrasında, oluşan toplu sözleşme içerisinde ulaşılabilmiş en yüksek oran kazanım sayısıdır" ifadelerini kullandı.

"Sendikalı sendikasızın arasındaki kazanım makası açılacak"

Sendikalı olmanın yakın dönemde daha ayrıcalıklı olacağına dikkat çeken Yalçın, "Artık yönetimi değiştirdik. Bundan sonra sendikalı sendikasızın arasındaki kazanım makası açılacak. Bu toplu sözleşmede biz, 134 TL olan toplu sözleşme ikramiyesini 400 TL'ye çıkararak 265 TL bir kalem ilave yaparak yüzde ikinin üzerinde aylık iyileşmeye tekamül edecek şekilde sendikalı olanları avantajlı hale getirdik. Bundan sonra bu kazanım sayısı buradan artırılacak ve sendikalı sendikasız arasındaki makas gittikçe açılacaktır. Çünkü 2022'de 1600 TL, 2023 bittiğinde katsayıya bağladığımız için 2000 TL'nin üzerinde bir fark oluşmuş olacaktır" diye konuştu.

Açılışı gerçekleştirilen Konuk Evi 26 oda, 54 yatak kapasiteli olup, ayrıca 60 kişilik toplantı salonuna sahip. - ANKARA

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