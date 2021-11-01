Burkina Faso'da terör saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burkina Faso'da terör saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Burkina Faso'da terör saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberler e göre, Sahel bölgesinde yer alan Markoye köyünde kurulan pazara gitmek üzere yola çıkan siviller, kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Terör saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi ise kaçırıldı.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

 Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title