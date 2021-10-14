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Burhaniye'de askıda ekmek uygulaması ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Burhaniye'de askıda ekmek uygulaması ilgi gördü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ekmek satış noktasında görevli Sıdıka Bahar'ın başlattığı askıda ekmek uygulaması ilgi gördü.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ekmek satış noktasında görevli Sıdıka Bahar'ın başlattığı askıda ekmek uygulaması ilgi gördü. Burhaniye'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Fırıntaş'ın başlattığı ucuz ekmek satışı ilgi görürken, vatandaşlar askıda ekmek uygulamasına destek oldu.

Burhaniye de Hürriyet Caddesinde Büyükşehir Belediyesinin Başlattığı ucuz ekmek satışı ilgi görürken, askıda ekmek uygulaması da destek gördü. Uygulamayı duyan vatandaşların destek olduklarını anlatan görevli Sıdıka Bahar, "Burada ucuz ekmek satıyoruz. Askıda ekmek uygulaması başlattık. Pek çok vatandaş uygulamaya destek olmaktadır. Ekmek büfesinin önüne astığımız ekmeklerde ihtiyaç sahipleri tarafından alınmaktadır. Destek olanlara teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de askıda ekmek uygulaması ilgi gördü

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