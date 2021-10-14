Burhaniye'de araçlarda pandemi denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burhaniye'de araçlarda pandemi denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Burhaniye'de araçlarda pandemi denetimi

Burhaniye ilçesinde Covid-19 vakalarındaki artış trafik denetimlerini de beraberinde getirdi.

Burhaniye ilçesinde Covid-19 vakalarındaki artış trafik denetimlerini de beraberinde getirdi. Trafik Büro Amirliği ekipleri, araçlarda dezenfektan ve maske kontrolü gerçekleştirdi. Burhaniye de, Covid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine polis ekipleri kentin işlek caddelerinde denetimlere başladı.

Ekipler özellikle ticari araçlarda gerçekleştirdikleri denetimlerde dezenfektan spreyi ve maske bulundurulması ve yolculuk esnasında maske kullanımı konularında sürücülere uyarılarda bulundu. Trafik Büro Amiri Özgül Reçel'in öncülüğündeki trafik ekipleri ayrıca motosiklet sürücüleri ve servis araçları üzerinde de uygulama gerçekleştirirken, kask takmayan ve koruma ekipmanları olmayan motosiklet sürücülerine uyarılarda bulundu. Denetimlerin devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kafasını ezdiği erkek arkadaşının başında böyle feryat etti

Kafasını ezdiği erkek arkadaşının başında böyle feryat etti

 Eski eşinin kocasına çarpıp metrelerce sürükledi! Üstelik ardına bile bakmadan kaçtı

Eski eşinin kocasına çarpıp metrelerce sürükledi! Üstelik ardına bile bakmadan kaçtı

 Bir aile paramparça oldu! Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü

Bir aile paramparça oldu! Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk
Magazin Edis Ezgi Mola Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Burhaniye'de araçlarda pandemi denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 12:54:31. #1.17#