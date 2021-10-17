Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Mevlid Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayımladı 17.10.2021 - Haberler
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Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Mevlid Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayımladı 17.10.2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Mevlid Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayımladı 17.10.2021

Vali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer verdi;Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S. A. V) dünyayı teşrifinin yıl dönümününde başta Burdurlu hemşerilerim olmak üzere, Milletimizin ve bütün İslam Alemi'nin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum.

Vali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer verdi;

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S. A. V) dünyayı teşrifinin yıl dönümününde başta Burdurlu hemşerilerim olmak üzere, Milletimizin ve bütün İslam Alemi'nin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum.

Bu anlamlı gece vesilesiyle, hayatımızı Peygamber Efendimizin yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir yenilenmeye, Sevgili Peygamberimizi daha iyi tanımamıza, hadis-i şeriflerini, barış, huzur ve insanların iyiliğini içeren mesajlarını yeniden hatırlamamız için bir fırsat olmasını diliyorum.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde yapacak olduğumuz ibadetlerin, duaların kabul olması dileğiyle, Mevlid Kandili'nin Ülkemize, gönül coğrafyamıza ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum. " dedi.

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Haber: Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Mevlid Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayımladı 17.10.2021 - Haberler
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