Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayınlamıştır.

Vali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer vermiştir:

Türk İdare Sisteminin en köklü mihenk taşlarından birisi olan, yerel demokrasimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlık müessesesi 2015 yılı içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile onore edilerek 19 Ekim tarihi "Muhtarlar Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Muhtarlarımız seçildikleri köy ve mahallelerde vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yapılacak olan kamu hizmetlerinin en verimli şekilde yerine getirilmesi için büyük bir özveriyle görev yapıyorlar.

Devletimizin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve ilk kapısı konumunda olan Muhtarlarımız, bizlerle birlikte mahallelerimizin ve köylerimizin gelişimi ve değişimi konusunda işbirliği içerisinde hareket ederek, hizmetlerin etkin ve hızlı şekilde halkımıza ulaştırılmasına noktasında üstlendikleri sorumlulukla, devletimizin gören gözü, işiten kulağı olarak halkımızla kamu arasında köprü vazifesi görmekteler.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, halkımıza hizmet için İlimizde beraber mesai yürüttüğümüz Muhtarlarımız başta olmak üzere, tüm muhtarlarımızın "Muhtarlar Günü"nü kutluyor, hayırlı ve başarılı görevler diliyorum. " demiştir.

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