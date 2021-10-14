BURDUR POLİSİ VATANDAŞI BİLGİLENDİRDİ - Haberler
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BURDUR POLİSİ VATANDAŞI BİLGİLENDİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşları Narkotik suçlarla mücadele, Siber suçlarla mücadele ve Kadın Acil Destek Hattı (KADES) konularında bilgilendirdi.

BURDUR (DHA) - BURDUR Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşları Narkotik suçlarla mücadele, Siber suçlarla mücadele ve Kadın Acil Destek Hattı (KADES) konularında bilgilendirdi.

Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nda stant açtı. Polis stantta vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), uyuşturucu ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Uyuma' adlı aplikasyon ve siber suçlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

BURDUR POLİSİ VATANDAŞI BİLGİLENDİRDİ

BURDUR POLİSİ VATANDAŞI BİLGİLENDİRDİ

BURDUR POLİSİ VATANDAŞI BİLGİLENDİRDİ

BURDUR POLİSİ VATANDAŞI BİLGİLENDİRDİ
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