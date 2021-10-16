BURDUR GÖLÜ'NDE GÜN BATIMI GÜZELLİĞİ

Son yıllarda kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü sonbahar aylarında gün batımında oluşan güzelliğiyle ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor.

Son 50 yılda su seviyesi 17.7 metre düşen Burdur Gölü'nde, güneş dağların arkasından batarken göl yüzeyinde oluşan kızıllık izleyenleri büyüledi. Burdur Gölü sonbahar aylarında gün batımındaki doğal güzelliğiyle fotoğrafçıların da uğrak yeri oldu. Eşsiz manzarada fotoğrafçılar gölde en güzel anları yakalamak için çaba gösterdi.