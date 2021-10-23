Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü öldü, gelini ve 2 torunu yaralı - Haberler
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Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü öldü, gelini ve 2 torunu yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

Fethiye yolunda, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Doğan (62) yaşamını yitirdi, gelini ve 2 torunu da yaralandı.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - Fethiye yolunda, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Doğan (62) yaşamını yitirdi, gelini ve 2 torunu da yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Burdur- Fethiye yolu Alyazmalım piknik alanı önünde meydana geldi. Akyaka köyünden şehir merkezi yönüne giden Hasan Doğan yönetimindeki 15 DC 101 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ağır yaralı Doğan ile otomobildeki gelini Dilek Ş. (36), torunları Mustafa Can Ş. (8) ve Zeynep Nisa Ş. (4) ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hasan Doğan, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hurdaya dönen otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.


Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü öldü, gelini ve 2 torunu yaralı

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü öldü, gelini ve 2 torunu yaralı

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü öldü, gelini ve 2 torunu yaralı

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü öldü, gelini ve 2 torunu yaralı

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü öldü, gelini ve 2 torunu yaralı

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü öldü, gelini ve 2 torunu yaralı

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü öldü, gelini ve 2 torunu yaralı

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü öldü, gelini ve 2 torunu yaralı

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü öldü, gelini ve 2 torunu yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Son Dakika Haberleri
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