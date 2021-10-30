BURDUR'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU - Haberler
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BURDUR'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İrem Derici sahne aldı.

BURDUR (DHA) - BURDUR'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İrem Derici sahne aldı.

Burdur Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Şeker Meydanı'nda düzenlediği konserde yaklaşık 2 saat sahnede kalan İrem Derici sevilen şarkılarını seslendirdi. İrem Derici ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Türk bayraklarıyla 10. Yıl Marşı'nı izleyicilerle seslendirdi. Konserde konuşan Başkan Ercengiz, "Cumhuriyet, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşamamızın sebebidir" dedi.

BURDUR'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

BURDUR'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

BURDUR'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

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