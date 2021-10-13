BURDUR'DA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE DEPREM EĞİTİMİ - Haberler
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BURDUR'DA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE DEPREM EĞİTİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 112 bin kişiye afet eğitimi verildi.

BURDUR (DHA) - Burdur'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 112 bin kişiye afet eğitimi verildi. Eğitimler kapsamında anaokulu öğrencileri de afet konusunda bilinçlendirildi.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Afet Farkındalık eğitimleri devam ediliyor. Müdürlükte görevli 20 eğitmen tarafından 112 bin kişiye eğitim verilen Burdur'da yıl sonuna kadar 210 bin kişiye eğitim hedefleniyor. Eğitimlerde kentte anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile vatandaşlara bilgilendirildi.

Burdur AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, kentte afet eğitim serferberliği başlattıklarını söyledi. Ekim ayına kadar camilerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, emniyet müdürlüğü, garnizon ve jandarma komutanlığında, eğitim gerçekleştirdiklerini anlatan Tokgöz, pandemi sürecinde de öğrencilere yönelik online eğitim gerçekleştirdiklerini belirtti.

Örgün eğitimin başlamasıyla üniversite ve okullardaki öğrencilere yönelik eğitim çalışymalarına devam ettiklerini dile getiren Tokgöz, "Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde eğitim programımızı yapıp, anaokullarından başlayarak, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Afet kültürünün oluşması amacıyla okullarda eğitime çok önem veriyoruz. Çocukları afete karşı bilinçlendirirsek toplumumuzda sonraki nesillerde Afet kültürü oluşturma imkanımız olacaktır" diye konuştu.

BURDUR'DA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE DEPREM EĞİTİMİ

BURDUR'DA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE DEPREM EĞİTİMİ

BURDUR'DA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE DEPREM EĞİTİMİ

BURDUR'DA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE DEPREM EĞİTİMİ
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Haber: BURDUR'DA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE DEPREM EĞİTİMİ - Haberler
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