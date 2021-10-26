BURDUR (Habermetre) - Duyurularİhaleler BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Burdur Belediyesi Ekim 26, 2021 0 Duyurular Belediyemizde başka memurluktan Zabıta Memurluğuna geçiş için yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonuç listesi Burdur Belediyesi Mart 10, 2021 Belediyemizde başka memurluktan Zabıta Memurluğuna geçiş için yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonuç listesi Haberler Armağan İlci mezarı başında anıldı admin Kasım 13, 2019 Armağan İlci mezarı başında anıldı

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