Burak Elmas kaç yaşında ve Burak Elmas serveti ne kadar? - Haberler
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Burak Elmas kaç yaşında ve Burak Elmas serveti ne kadar?

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Burak Elmas kaç yaşında ve Burak Elmas serveti ne kadar?

Galatasaray başkanlık koltuğuna oturan 38. İsimdir. Başarılı spor yöneticisi hakkında Burka Elmas kimdir, Burak Elmas kaç yaşında ve Burak Elmas serveti ne kadar gibi araştırmalar yapıldı.

İstanbul'da 1974'te dünyaya gelen Burak Elmas, Avusturya Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver'da finans ve pazarlama eğitimi aldı. Burak Elmas kaç yaşında ve Burak Elmas serveti ne kadar?

BURAK ELMAS KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Mart 1974 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Kaç yaşında: 47yaşında

Nereli:İstanbul

Burak Elmas spor yöneticisi ve mevcut Galatasaray başkanıdır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Elmas, 1997 yılında 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak görevlendirildi. Daha sonra Faruk Süren ve Özhan Canaydın yönetimlerinde yer aldı.

Mustafa Cengiz'in ilk döneminde ise Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2 Mart 2021'de Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan seçimde 1541 oy alarak 38. Galatasaray başkanı seçildi.

22 Haziran 2021 tarihinde görevi Başkan Mustafa Cengiz'den devraldı.

AİLESİ

Sezgin ve Saniye Elmas'ın oğlu olarak 19 Mart 1974 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde doğdu. Burçin Elmas ve Burçak Elmas adında iki kardeşi bulunuyor. Aslen Giresunludur. Eski Galatasaray başkanlarından iş insanı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren ile evlendi.

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