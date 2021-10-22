Bünyan Devlet Hastanesini Ziyaret

Bünyan Devlet Hastanesini ZiyaretSayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN Bünyan Devlet Hastanesi yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu, Bünyan Devlet Hastanesi Baş Hekimi Dr. Nuri Çakır ve Baş Hekim Yardımcısı Dr. Deniz GÜNEY hastane hakkında ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN serviste yatan hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ayrıca Bünyan Devlet Hastanesi personellerine de salgın sürecinde özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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