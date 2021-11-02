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Bunlar da çamaşır hırsızı

İhlas Haber Ajansı / Levent Tuncer - Haberler | Yerel

Bunlar da çamaşır hırsızı Birinci kattaki balkonda asılı çamaşırlardan birini seçip alması kamerada Aydın'ın Söke ilçesinde güvenlik kameralarına bu kez farklı bir hırsızlık görüntüsü yansıdı.

AYDIN (İHA) - Bunlar da çamaşır hırsızı

Birinci kattaki balkonda asılı çamaşırlardan birini seçip alması kamerada

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde güvenlik kameralarına bu kez farklı bir hırsızlık görüntüsü yansıdı. Balkonda asılı olan çamaşırlara yaklaşan iki kişi, önce yeşil yeleği gözlerine kestirdi; sonra alıp arkalarına bile bakmadan gitti.

İlginç olay Söke'nin Atatürk Mahallesi Özyurt Sitesi'nde meydana geldi. Apartmanın birinci katının balkonunda kurutmaya bırakılmış çamaşırlar asılıydı. Etrafta dolaşan iki kişi geldi. Asılı olan çamaşırlar içinde bir yeleği seçip aldı. Öğle saatlerinde meydana gelen o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bunlar da çamaşır hırsızı

Bunlar da çamaşır hırsızı

Bunlar da çamaşır hırsızı

İhlas Haber Ajansı / Levent Tuncer - Son Dakika Haberleri
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