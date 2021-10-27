Bulvarda önlem alınmasını isteyen mahalleli yolu kapattı

MERSİN'de bu yıl, farklı kazalarda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bulvarda önlem alınmasını isteyen mahalleli, yolu kapatıp eylem yaptı.

Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi'nde yaşayanlar, trafik kazalarının meydana geldiği Mersinli Ahmet Bulvarı'nda toplandı. 'Trafik terörüne son, çocuklarımız ölmesin' yazılı dövizler taşıyan grup, slogan atıp yolu bir süre trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, yolu trafiğe kapatmamaları için mahalleliye uyarıda bulundu. Uyarı üzerine yolu trafiğe açan grup, bulvardaki durakta basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından grup olaysız dağıldı.