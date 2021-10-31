Bulgaristan Türkleri yaklaşan seçimlere umutla bakıyor

Bulgaristan'da süren siyasi istikrarsızlık yüzünden halk, bu yıl 14 Kasım'da üçüncü kez sandık başına gitmeye hazırlanırken, ülkedeki Türk ve Müslümanlar seçime umutla bakıyor.

Aynı anda cumhurbaşkanlığı ve erken genel seçimler için oy kullanılacak ülkede, daha önce 4 Nisan'da ve 11 Temmuz'da gerçekleşen seçimlerden sonra siyasi güçler kabine oluşturamamıştı.

6,9 milyonluk Bulgaristan nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı Burgaz bölgesindeki vatandaşlar, beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Türk ve Müslümanların geleneksel olarak desteklediği Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı'nın aday olarak katıldığı cumhurbaşkanlığı seçiminde, parti aynı zamanda ülkenin tüm bölgelerinde milletvekili için aday gösteriyor.

"Beraber oldukça güçlüyüz"

Burgaz'ın Ruen (Ulaçlı) ilçesine bağlı Çavdarlık köyü muhtarı olan 39 yaşındaki iki çocuk annesi Ayten Ali, bu seçimlerin hem Bulgaristan devleti hem de burada yaşayan Türkler için çok önemli olduğunu söyledi.

Bu seçimlerden ümitlerinin çok büyük olduğunu belirten Ali, "Daha güzel, kurallı bir devlet için, daha güzel bir sistem kurulması, daha normal şartlarda yaşayabilmek için, parlamentodaki milletvekillerimizin bize destek verebilmeleri için bu seçimlerde beraber olmalıyız ve onların arkasında durmalıyız. Beraber oldukça güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Köyünün 6 yıldır muhtarlığını yapan Ali, "Ailemin üyeleri, akrabalarım, arkadaşlarım, etrafımdaki dostlarım gurbette." dedi.

Ali, eşinin de iki aydır gurbette olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Her akşam küçük oğlumun, 'Anne, babam nerede?' sorusuna, benim cevabım da 'Yok' oluyor. Ona anlatmak zor. Bizim doğduğumuz ve büyüdüğümüz topraklarda artık geçinmek zor ve imkansız oldu. Beklentimiz şu ki; bu seçimlerden sonra her şey daha güzel olsun ve yurt dışında çalışmak zorunda kalan bizim halkımız topraklarına dönsün, burada ailelerine destek olsun, yaşamını güzel ve rahat şekilde sürdürebilsin."

"Türk ve Müslümanlar olarak birbirimizden kopmuyoruz"

Bulgaristan'da 1989'da sona eren komünist rejimin Türk ve Müslümanlara yönelik baskıcı politikası nedeniyle Türkiye'ye göç etmiş 69 yaşındaki Şaban Şakir Ahmet de 7 yıl önce Bulgaristan'a dönüp, hayatını burada sürdürdüğünü anlattı.

Ahmet, ülkedeki siyasi sürtüşmeler nedeniyle halkın bir kısmının parçalandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türk ve Müslümanlar olarak birbirimizden kopmuyoruz, dayanışmamız var ama Bulgarlarla da iyi geçinmeye bakalım. Bulgaristan'ı bölmek istemeyiz, Bulgar halkının da iyi olmasını istiyoruz. İster Bulgar, ister Türk olsun fark etmez. Hepimizin vatanımızı ve halkımızı düşünmemiz lazım. Daha çok iş sahaları açılsın. Ekonomik gelir daha yüksek seviyede olsun."

"Herkese 'Bulgaristan'da hakikaten Türkler de yaşıyor' diye göstermemiz gerek"

Burgaz bölgesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Ahmet Ramadan Salih de Bulgaristan'ın zor günler geçirdiğini söyledi.

Salih, "Adımızı, okulumuzu, mektebimizi geri verdiler ama yine de 'Türk' deyip başka bir gözle bakıyorlar. Belki adayımıza cumhurbaşkanlığını kazandıramayız ama Bulgarlara, Ermenilere, Yahudilere, herkese 'Bulgaristan'da hakikaten Türkler de yaşıyor' diye göstermemiz gerek." ifadelerini kullandı.

Bölgede 39 köyün ilçe merkezi olan Ruen'in (Ulaçlı) berberi 80 yaşındaki Mehmet Nalbantoğlu da "Bu seçimlerin sonucunun iyi olmasını bekliyoruz." dedi.

21 siyasi parti ve 7 koalisyon yarışacak

6 milyon 708 bin 189 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 14 Kasım'daki her iki seçime, 21 siyasi parti ve 7 koalisyon katılacak.

Seçimde, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 24 ikili yarışacak.