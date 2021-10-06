KIRKLARELİ (İHA) - - Bulgaristan'dan getirilen 250 bin lira değerinde motosiklet parçaları ele geçirildi

Kırklareli'nde kaçakçılara geçit yok

Piyasa değeri 250 bin lira olan 20 motosiklet yedek parçası ele geçirildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Bulgaristan'dan yasadışı yollarla getirilen lüks motosiklet parçaları ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma ekipleri Bulgaristan'dan Ülkeye yasadışı yollarla kaçak lüks motosiklet parçaları sokulduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerce otomobil takibe alındı. Bir süre devam eden takibin sonucunda sürücülüğünü A.S.C'nin yaptığı otomobil Babaeski ilçesinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada piyasa değeri 250 bin lira 20 motosiklet yedek parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü A.S.C gözaltına alındı.