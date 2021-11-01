Bulgaristan'da Türkiye'ye seyahat edenlere sahte PCR testi satan 1 kişi yakalandı

Bulgaristan'da 1 kişi, Türkiye'ye giriş yapanlara sahte PCR testi düzenlediği gerekçesiyle yakalandı.

Bulgaristan'ın Harmanli şehrinde, Türkiye'ye seyahat eden vatandaşlara satmak için hazırlanmış çok sayıda sahte PCR testi ele geçirildi. Bulgar polisinin verdiği bilgiye göre sahte testleri düzenleyen 1 kişi de yakalandı. İsmi açıklanmayan şahsın Harmanli'de yaşadığı ve 33 yaşında olduğu bildirildi. Şahsın evinde yapılan aramada Bulgarca ve Türkçe düzenlenmiş çok sayıda sahte PCR testi bulunduğu kaydedilirken, baskıda kullanılan bilgisayar sisteminin ve yazıcıların da ele geçirildiği açıklandı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sahte testleri kullananların sorgulanacağını ifade etti.

(Nahit Doğu/İHA)

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