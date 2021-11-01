Bulgaristan'da Türkiye'ye seyahat edenlere sahte PCR testi satan 1 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulgaristan'da Türkiye'ye seyahat edenlere sahte PCR testi satan 1 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bulgaristan'da Türkiye'ye seyahat edenlere sahte PCR testi satan 1 kişi yakalandı

Bulgaristan'da 1 kişi, Türkiye'ye giriş yapanlara sahte PCR testi düzenlediği gerekçesiyle yakalandı.

Bulgaristan'da 1 kişi, Türkiye'ye giriş yapanlara sahte PCR testi düzenlediği gerekçesiyle yakalandı.

Bulgaristan'ın Harmanli şehrinde, Türkiye'ye seyahat eden vatandaşlara satmak için hazırlanmış çok sayıda sahte PCR testi ele geçirildi. Bulgar polisinin verdiği bilgiye göre sahte testleri düzenleyen 1 kişi de yakalandı. İsmi açıklanmayan şahsın Harmanli'de yaşadığı ve 33 yaşında olduğu bildirildi. Şahsın evinde yapılan aramada Bulgarca ve Türkçe düzenlenmiş çok sayıda sahte PCR testi bulunduğu kaydedilirken, baskıda kullanılan bilgisayar sisteminin ve yazıcıların da ele geçirildiği açıklandı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sahte testleri kullananların sorgulanacağını ifade etti.

(Nahit Doğu/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bakan Soylu: Birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece 'mış gibi yapıyor' olmadık (2)

Bakan Soylu: Birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece 'mış gibi yapıyor' olmadık (2)

 MSB kaynakları, Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington'da yapmayı...

MSB kaynakları, Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington'da yapmayı...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title