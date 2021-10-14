Bulgaristan'da erken genel seçim ve cumhurbaşkanı seçimine doğru

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, 14 Kasım'da Bulgaristan'da yapılacak seçimde Türkiye'de kurulacak sandıklarda oy kullanmak isteyen çifte vatandaşların yoğunluk yaşanmaması için internet üzerinden kayıt yaptırması gerektiğini bildirdi.

Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Kasım'da Bulgaristan'da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinin yapılacağını belirtti.

Çifte vatandaşların seçimlerde oy kullanmalarının önemli olduğunu aktaran Güneş şunları kaydetti:

"14 Kasım'da yapılacak bu seçimlerde çifte vatandaşların oy kullanabilmeleri için elektronik yolla kayıt yapması gerekiyor. Yapmazlarsa bunu seçim günü elle dilekçe doldurmak suretiyle yapacakları için bir yoğunluğa sebep olabilirler. Oy atmak için 'https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/izvan-stranata/submit' linkine tıklayıp 19 Ekim Salı günü saat 24.00'e kadar kayıt yaptırılabilir. Edirne'de oy atmak isteyenler 75. Yıl İlkokulunda oy atabileceklerdir."

Güneş tüm çifte vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev, hükümetin kurulamaması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim için 14 Kasım tarihini belirlemişti.

Bulgaristan bu yıl böylece 3. kez genel seçime giderken 11 Temmuz'da yapılan son erken genel seçim sonrası koalisyon hükümeti için müzakereler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

14 Kasım'daki seçimde ilk turda kesin sonuç alınmaması durumunda ikinci tur 21 Kasım'da yapılacak.