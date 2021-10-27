Bulanık'ta taksi şoförlerine '12 kural' uygulaması

BULANIK, MUŞ (İHA) - MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde, taksi şoförlerinin uyması gereken kuralların yazılı olduğu afişler, ilçenin belirli noktalarına asıldı.

Sabah saatlerinde taksi duraklarını ziyaret eden Bulanık Şoförler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran, 12 kuralın yer aldığı afişleri duraklara asmaları yönünde kendilerine teslim etti. Yolcuların görebileceği yerlere asılan ve ' Taksi şoförü kardeşimizin uyması gereken kurallar' adı altında yazılan afişlerde, sürücülerin uyması gereken kurallar hatırlatılıyor.

Taksi durakları ve araçlarda ayrıca dezenfektan, maske bulunulması noktasında da denetimlerini sürdüren Başkan Taşkıran, bu denetimlerin sürekli devam edeceğini söyledi. - MUŞ