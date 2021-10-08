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Bulanık'ta reflektör uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bulanık'ta reflektör uygulaması

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince "Reflektör Tak, Görünür Ol" uygulaması yapıldı.

BULANIK, MUŞ (İHA) - MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince "Reflektör Tak, Görünür Ol" uygulaması yapıldı.

Bulanık'ta tarım araçları ve traktörler nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesiyle 30 traktör römorkuna 60 reflektör takıldı. Yoncalı beldesi girişinde düzenlenen ve Bulanık Ziraat Odası Başkanlığının katkısıyla düzenlenen etkinlikte, Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timince traktörlerin römorklarına reflektör taktı.

Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, kazaları en aza indirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. İlçenin tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu anımsatan Taşdemir, "Bulanık, tarım ve hayvancılık noktasında çok zengin bir ilçemiz. İlçemizde çok sayıda traktör bulunmaktadır. Tabi traktörlerimiz hem tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi hem de farklı sebeplerden dolayı kara yollarında sefer halinde bulunmaktadır. Bu seferler hem gece hem de gündüz faaliyetlerini icra etmektedir. Bütün çiftçilerimizin traktörlerinin arkalarındaki römorklara ve tarım makinelerinin arkasına reflektörleri mutlaka takması gerekiyor. Reflektör, kazalardan doğacak olan can ve mal kaybını önemli ölçüde önlemektedir. Gece sürüşleri esnasında kazalar çok daha fazla olmaktadır. Özellikle gece kara yoluna çıktıklarında römorklarda reflektör dediğimiz ışıklandırıcı alet olmadığı zaman kara yollarında trafik kazalarına sebebiyet vermektedir. Bütün çiftçilerimizin duyarlı olmasını bekliyoruz. Bütün römorkların arkasına da üçgen reflektör ve ışıklı cihazların takılmasını özellikle istiyoruz. Bugün düzenlediğimiz bu etkiliğin amacı da bu konuyla ilgili bir farkındalık oluşturmaktır" diye konuştu. - MUŞ

Bulanık'ta reflektör uygulaması

Bulanık'ta reflektör uygulaması

Bulanık'ta reflektör uygulaması

Bulanık'ta reflektör uygulaması

Bulanık'ta reflektör uygulaması

Bulanık'ta reflektör uygulaması

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