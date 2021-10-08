Bulanık'ta okulun bahçe duvarını öğretmenler boyadı - Haberler
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Bulanık'ta okulun bahçe duvarını öğretmenler boyadı

AA / Galip Kılınç - Haberler | Güncel
Bulanık'ta okulun bahçe duvarını öğretmenler boyadı

Muş'un Bulanık ilçesinde öğretmenler okulun bahçe duvarını çizgi film kahramanlarının resimleriyle boyadı.

BULANIK, MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde öğretmenler okulun bahçe duvarını çizgi film kahramanlarının resimleriyle boyadı.

Malazgirt Caddesi'ndeki Gazi İlkokulunda öğretmenler bahçe duvarına estetik bir görünüm kazandırmak için çalışma yaptı.

Gönüllü öğretmenler, duvarı çizgi film kahramanlarının resimleriyle süsledi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İdili, yaptığı açıklamada, çalışmalarla kent estetiğini ön plana çıkarmak istediklerini söyledi.

İlçede altyapı sorunlarının tamamını çözüme kavuşturduklarını anlatan İlidi, "Şu an gönüllü öğretmen arkadaşlarımızın yürüttüğü bu çalışmanın amacı okulumuzun duvarına çizgi film kahramanlarının resimlerini çizerek hem çocuklara okulu sevdirmek hem de caddeye görsel bir estetik kazandırmak. Çevremizi güzelleştirmek için okul duvarlarını boyayarak şehrimize estetik bir görünüm kazandırıyoruz. Bu çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek." dedi.

Bulanık'ta okulun bahçe duvarını öğretmenler boyadı

Bulanık'ta okulun bahçe duvarını öğretmenler boyadı

AA / Galip Kılınç - Son Dakika Haberleri
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