Bulanık'ta Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulanık'ta Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA / Galip Kılınç - Haberler | Güncel
Bulanık'ta Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

BULANIK, MUŞ (AA) - Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Makamında tebrikleri kabul eden Kaymakam ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, ardından spor salonunda devam eden programda vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam İlidi, burada yaptığı konuşmada, "Bağımsızlığımızın ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünün simgesi olan cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak, Türk milletinin en önemli görevlerindendir. Cumhuriyet en büyük çağdaşlaşma hareketidir. Getirdiği yenilikler sayesinde insanımızın ufkunu genişletmiş ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımıza büyük bir dinamizmi kazandırmıştır." dedi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Beşik, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

AA / Galip Kılınç - Son Dakika Haberleri
Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

 KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI

KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI

 Cumhuriyet 98 yaşında

Cumhuriyet 98 yaşında
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title