Bulanık'ta Cumhuriyet Bayramı kutlandı

BULANIK, MUŞ (AA) - Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Makamında tebrikleri kabul eden Kaymakam ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, ardından spor salonunda devam eden programda vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam İlidi, burada yaptığı konuşmada, "Bağımsızlığımızın ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünün simgesi olan cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak, Türk milletinin en önemli görevlerindendir. Cumhuriyet en büyük çağdaşlaşma hareketidir. Getirdiği yenilikler sayesinde insanımızın ufkunu genişletmiş ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımıza büyük bir dinamizmi kazandırmıştır." dedi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Beşik, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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