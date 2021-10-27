Buharkent MYO Oryantasyon Eğitimi Gerçekleşti Üniversitemiz Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) Oryantasyon Eğitimi, 20 Ekim 2021 tarihinde Mehmet Parmaksızoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Oryantasyon Eğitimine; Buharkent Kaymakamı Levent Küçük, Belediye Başkanı Mehmet Erol, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Necati Çobanoğlu, ilçe protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Necati Çobanoğlu'nun yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan oryantasyon eğitimi iki oturum olarak gerçekleşti. Öğrencilerin istek ve görüşlerini paylaştığı ilk oturumda, ilçe protokolü öğrencilere sorunlarında destek olacaklarını ifade ettiler. İkinci oturumda ise öğrencilere ilçe tanıtımı, okul içi işleyiş ve yapılması düşünülen etkinliklere yönelik bilgi verildi.

Oryantasyon eğitimi, Buharkent ilçesi protokol üyelerinin öğrencilere ve öğretim kadrosuna iyi bir eğitim öğretim yılı temennisinde bulunmasının ardından sona erdi.

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