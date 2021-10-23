Bugünkü koronavirüs tablosu! 23 Ekim covid 19 Saglik.gov.tr verileri! Fahrettin Koca Covid 19 tablosunu açıkladı

Bugünkü koronavirüs tablosuna dair detaylar araştırılıyor. Bugün kaç korona vakası var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 23 Ekim korona tablosu açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Korona vaka sayısı 23 Ekim verileri açıklandı mı?

VAKALAR 30 BİNE YAKLAŞTI

Korona vaka sayısı 23 Ekim verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. Son açıklanan veriler ise tedirgin etti. Bir süredir 30 binin altında kaydedilen korona vaka sayıları yeniden 30 bin sınırına yaklaştı.

23 EKİM KORONA TABLOSU VE VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 23 Ekim Cumartesi günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın " https://covid19.saglik.gov.tr/ " sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 26 bin 217 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 217 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan27 bin 663 hasta taburcu olurken bugün 351 bin 184 test yapıldı.

Fahrettin Koca açıkladı:

Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2'sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6.

22 EKİM KORONA VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 363 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 302 oldu.

18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,27, birinci dozda 88,79 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 40 bin 699'a yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 232 bin 925 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur oldu.

21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

21 Ekim Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı.

21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

21 Ekim korona tablosu açıklandı.

21 EKİM PERŞEMBE KORONAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

21 Ekim Perşembe günü 362.213 kişiye test uygulanmıştır.

21 EKİM PERŞEMBE GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

21 Ekim Perşembe 362.213 kişiye uygulanan testten 28.465 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

21 EKİM PERŞEMBE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

21 Ekim Perşembe günü 198 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

21 EKİM PERŞEMBE KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

21 Ekim Perşembe günü 29.160 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

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