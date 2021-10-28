Arabasıyla yola çıkacak vatandaşlar Bugün yollar kapalı mı? Bugün yollar neden kapalı? 28 Ekim bugün hangi yollar kapalı olacak? 28 Ekim trafik yol durumu! Hangi yollarda çalışma var? sorularına yanıt aradı. İşte Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Yol Durumu ve Kapalı Yollar Bülteni'ne göre Bugün yollar kapalı mı? Bugün yollar neden kapalı? 28 Ekim bugün hangi yollar kapalı olacak? 28 Ekim trafik yol durumu! Hangi yollarda çalışma var? İşte detaylar...

BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI?

TEM Otoyolunun Hadımköy Kavşağı-Mahmutbey Kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22:00-06:00 saatleri arasında İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanacaktır. (27.10.2021 tarihinden itibaren)

Ankara-Niğde Otoyolunun Kırşehir Bağlantı Yolu 2.km.sinde yol yapım çalışması nedeniyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. (25.10.2021-27.12.2021)

Bursa Çevre Otoyolunun 4-6.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 53-58.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Mekece-Bozüyük istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Akhisar-Manisa yolunun 51.km.sinde (Akhisar çevre yolu) köprü yapım çalışmaları nedeniyle Manisa yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Gebze-İzmit yolunun 30-31.km.leri arasında Hereke Köy Deresi Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Sinop-Samsun yolunun 52-53 ile 61-62.km.leri arasında yol bakım çalışmaları nedeniyle Sinop istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 5-8.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Bingöl-Solhan yolunun 46-48.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Gümüşhane yolunun 6-7.km.leri arasında yol şevi temizlik çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

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