Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 25 Ekim Pazartesi İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Bugün yağmur var mı?

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU VE DERECELERİ!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece ) azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güney batısında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUZEYBATI KESİMLERDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT!: Marmara ve Batı Karadeniz'de zirai don tehlikesi riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. bu sabah saatlerinde yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in 1100 m üzeri yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şidddetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 7°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 7°C

az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Marmara ile Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu : Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, kuzeyi 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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