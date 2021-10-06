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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul Akbil, İstanulkart ücretsiz mi?

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul Akbil, İstanulkart ücretsiz mi?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla yarın şehirde toplu taşıma hizmeti ücretlerinde düzenlemeye gidildi. Peki, 6 Ekim İstanbul Akbil, İstanulkart ücretsiz mi?

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün boyunca farklı tarifeuygulanacak. Peki, 6 Ekim İstanbul Akbil, İstanulkart ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün ücretsiz olacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gülhane Parkı'nda konser ve söyleşiler düzenlenecek.

Ayrıca şehir hatları vapurları ve deniz taksiler İstanbul Boğazı'nda gösteri yapacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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